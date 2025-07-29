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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Girit'e gelen İsrailli turistler, İsrail saldırılarının protesto edildiği eylemle karşılandı

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, yolcularını indirmek üzere geldiği Girit Adası’nda Filistin’e destek vermek isteyen ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan eylemcilerin protestosu ile karşılaştı.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Girit'e gelen İsrailli turistler, İsrail saldırılarının protesto edildiği eylemle karşılandı Fotoğraf: Kostas Metaxakis/AA

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer gemisi, bugün yolcularını indirmek üzere Girit Adası’na geldi.

Filistin halkına destek vermek ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup eylemci, Agios Nikolaos Limanı’nda İsrailli turistlere karşı protesto gösterisi düzenledi.

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Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Daha sonra polisle eylemciler arasında arbede çıktı. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Olayda bazı eylemciler ise gözaltına alındı.

Aynı gemi dün de Rodos Adası’na gelmiş ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden eylemcilerle karşılaşmıştı.

Rodos Belediye Başkanı Aleksandros Koliadis, gemiyi limanda karşılamıştı. Bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açmıştı.

Söz konusu gemi 22 Temmuz'da da Siros Adası'na gitmiş ancak burada eylemcilerin tepkisi nedeniyle İsrailli yolcular gemiden inememişti. Gemi, yolcularını indiremeden limandan ayrılmıştı.

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