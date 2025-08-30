AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'yi Filistinli yetkililere vize yasağını gözden geçirmeye çağırdı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu ilkelerine atıfta bulunarak ABD'ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Gymnich" formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.
- ABD, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti
- ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor
"BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM'nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullanan Kallas, bu konuda AB ülkelerinin mutabık olduğunu vurguladı.
ABD'den vize iptali
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.
Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etmişti.
Kallas'tan, İsrail'in Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesine tepki
Öte yandan, İsrail'in Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesinin buradaki insani durumu kötüleştirme tehdidi taşıdığı uyarısını yapan Kallas, "Askeri çözüm mümkün olsaydı, savaş çoktan bitmiş olurdu. Gazze'nin daha fazla savaşa değil, daha az savaşa ihtiyacı var." diye konuştu.
Kallas ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşimleri ilerletme" kararının yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözümü "baltaladığını" söyledi.
Bakanlarla, Gazze'deki insani durumu iyileştirme konusunda ne yapılabileceklerini görüştüklerini aktaran Kallas, bunun için İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını ancak daha fazla şeyin yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Kallas, birçok AB ülkesinin "İsrail'e değil İsrail hükümetine" karşı bazı bakanlara yaptırım uygulama ve silah ticaretini askıya alma gibi önlemler aldığını hatırlatarak AB tarafında ise ülkelerin Tel Aviv'i "rota değiştirmeye" nasıl ikna edeceği konusunda fikir ayrılığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.
Ukrayna
Toplantıda ayrıca Rusya'ya müzakere masasına gelmesi için ne gibi baskılar yapılabileceğini görüştüklerini kaydeden Kallas, üye ülkelerden gelecek hafta bu konudaki önerilerini sunmalarını istediğini dile getirdi.
Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı yıkımı telafi etmediği sürece dondurulmuş Rus varlıklarının geri verilmeyeceği konusunda herkesin hemfikir olduğu yorumunu yaptı.
İran
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararı aldığını hatırlatan Kallas, bunun diplomasinin sonu olmadığını vurguladı.
Kallas, İran'ın hala Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği yapma ve nükleer programı konusunda ABD ile müzakereleri yeniden başlatma şansına sahip olduğunu kaydederek "Top Tahran'da. Bu nedenle, bir çözüm bulmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım." dedi.
Danimarka'dan, "İsrail'in iki devletli çözümü baltaladığı" uyarısı
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise Gazze'de her gün yaşanan "korkunç şiddetin" sürdüğünü belirterek, "İsrail'in eylemleri meşru müdafaa sınırlarını çok aşıyor ve biz İsrail'e defalarca savaşı durdurması ve politikasını değiştirmesi için çağrıda bulunduk." diye konuştu.
Ülkesinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki ticaret bölümünün askıya alınmasını desteklediğini aktaran Rasmussen, İsrail'in iki devletli çözümü baltaladığını söyledi.