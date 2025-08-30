Dolar
Dünya

ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor

ABD yönetiminin, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişinin yer aldığı belirtildi.

Ayşe İrem Çakır  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
ABD'nin vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, eylülde New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu öncesi gelen söz konusu karara ilişkin Associated Press'e (AP) adını vermeden konuştu.

Yetkili, vize iptali kararlarının başta Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
