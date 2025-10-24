Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Gazze protestoları

Roma'da Filistin'e destek gösterisine polis, cop ve tazyikli suyla müdahale etti

İtalya'nın başkenti Roma'da, Filistin'e destek amacıyla toplanan göstericilerin yürüyüş yapmak istemesi üzerine, güvenlik güçleri kalabalığa cop ve tazyikli suyla müdahale etti.

Barış Seçkin  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Roma'da Filistin'e destek gösterisine polis, cop ve tazyikli suyla müdahale etti Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

Başkentin Verdi Meydanı'nda çok sayıda kişi, İsrail’in saldırıları altındaki Filistinlilere destek vermek ve dayanışma göstermek için “Gazze’de soykırımı durduruyoruz” çağrısıyla akşam saatlerinde bir araya geldi.

Göstericiler, "Siyonizm dünya için tehlikelidir. İsrail Büyükelçisi, İtalya'dan gönderilsin" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Hepimiz antisiyonistiz”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Siyonist, terörist devlet İsrail” sloganları atarak meşaleler yaktı.

Kalabalık grup, Roma Film Festivali'nin yapıldığı yere yürümek ve bu sırada İsrail'in Roma Büyükelçiliği'nin yakınından geçmek isteyince güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Polis, yürüyüş izni bulunmadığı gerekçesiyle barışçıl göstericilere önce copla, ardından tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi, Filistin destekçilerinin tepkisini çekti.

