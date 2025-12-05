İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze ve Han Yunus’un doğusunu bombaladı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kenti ve güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine saldırılar düzenledi.
İstanbul
AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, sabahın erken saatlerinden bu yana Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile Han Yunus’un doğu bölgelerini aralıklı olarak birkaç saat boyunca vurdu.
Tanıklar, İsrail hücumbotlarının Han Yunus sahili açıklarında denize çok sayıda mermi attığını, İsrail helikopterlerinin de kentin doğusuna yoğun şekilde ateş açtığını belirtti.