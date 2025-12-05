Dolar
Dünya

BM: İşgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl günde ortalama 5 saldırı gerçekleştirildi

BM, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu yıl günde ortalama 5 saldırı yaptığını belirterek İsrail'e hukuka uyma çağrısı yaptı.

Islam Doğru  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
BM: İşgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl günde ortalama 5 saldırı gerçekleştirildi Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bu yıl günde ortalama 5 saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, İsrail'e "işgalci güç olarak sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuka uyma" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının “hız kesmeden” devam ettiğini belirten Dujarric, “Bu yıl şimdiye kadar, İsrailli yerleşimciler tarafından Batı Şeria'da 270'ten fazla yerleşim yerinde can kaybına veya mal hasarına yol açan 1680 saldırı belgelendi.” dedi.

Dujarric, bu rakamın, ortalama günde 5 saldırı anlamına geldiğini vurgulayarak, “İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası insani ve insan hakları hukukuna uygun olarak Batı Şeria'da sivilleri korumak, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamakla yasal olarak yükümlüdür.” ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Dujarric, bunun sonucu olarak Filistinlileri etkileyen yeni yerinden edilmeler, hareket kısıtlamaları, okul kapatmaları ve hizmet kesintileri konusunda uyarıda bulundu.

Dujarric, İsrail güçlerinin kuzey bölgesinde genişlettiği operasyonlardan 95 binden fazla Filistinlinin etkilendiğinin altını çizdi.

