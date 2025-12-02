Dolar
42.45
Euro
49.29
Altın
4,187.13
ETH/USDT
2,997.50
BTC/USDT
90,805.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonrasında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 21 bin Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Nedal Eshtaya/AA

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik "görülmemiş ve sistematik gözaltı dalgası" yaptığı belirtilerek, 21 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'de de binlerce Filistinliyi gözaltına aldığına işaret edilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bu konudaki bilgileri gizlediği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, İsrail'in gözaltı sayısının yanı sıra Filistinlilere yönelik kötü muamelesinin de şiddetlendiği vurgulanarak, "İsrail ordusunun baskınlar sırasında yaptığı yargısız infazların ve ihlallerin seviyesinin arttığı" ifade edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "imha savaşı" yürüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilere ve ailelerine yönelik hak ihlallerinin arttığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek eğitim uzmanı Saratlı'dan yasaklı ırklara ilişkin uyarı
Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Kudüs'te 21 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ülkesine davet etti

İsrailli insan hakları örgütleri: 2025, İsrail işgalinde Filistin için 1967'den bu yana "en ölümcül yıl"

Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo

Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenleyerek bölgeye askeri takviye gönderdi

İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenleyerek bölgeye askeri takviye gönderdi
Gazze'deki Şifa Hastanesinin zorlu restorasyon süreci enkaz ve umut arasında yürüyor

Gazze'deki Şifa Hastanesinin zorlu restorasyon süreci enkaz ve umut arasında yürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet