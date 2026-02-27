Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da bazı evleri ateşe verdi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait bazı evleri yaktı.
Ramallah
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup İsrailli, kentteki Calud köyünde evlere saldırdı, taş attı ve bazı evlere girmeye çalıştı.
İsraillilerin daha sonra bazı evleri ateşe verdiği belirtildi.
Saldırının ardından İsrailliler ile köy halkı arasında arbede çıktığı aktarılırken olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Tanıklar, saldırı sırasında İsrail ordusuna ait araçların köy girişinde bulunduğuna dikkati çekti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.
İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1117 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.
Batı Şeria’da İsraillilerin saldırısında 2 İsrailli aktivist ve 2 Filistinli yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda 2 İsrailli aktivist ve 2 Filistinli yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kusra köyünün Ras el-Ayn bölgesinde bulunan İsrailli aktivistlere saldırdı.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, biri 71 yaşında bir kadın diğer 51 yaşındaki bir erkek olan İsrailli aktivistlere müdahale edildiği ve hastaneye nakledildikleri aktarıldı.
Açıklamada, yaralıların daha sonra İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Aktivistler demir çubuklarla darbedildi
Yerel kaynaklar da İsraillilerin saldırısı sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını dile getirdi.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre bir görgü tanığı, Batı Şeria'da toprakları gasbeden fanatik İsraillilerin, Filistinliler ve İsrailli aktivistlerin toplandığı eve gelerek onlara sopalar ve demir çubuklarla saldırdığını söyledi.
Olayda ikisi Filistinli, ikisi İsrailli 4 aktivistin yaralandığı ve ambulansla tahliye edildikleri bildirildi.
İki İsrailli aktivistin, Filistin topraklarındaki işgale karşı faaliyet gösteren İsrailli aktivistlerden oluşan bir insan hakları örgütüne mensup olduğu belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırıya uğrayan iki İsraillinin orta derecede yaralandığını, helikopterle Petah Tikva'daki bir hastaneye nakledildiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise yüzleri maskeli İsraillilerin Filistinli ve İsrailli aktivistlere saldırdığına ilişkin ihbarın alınmasının ardından bölgeye birlik nakledildiği belirtildi.
Olaya karışanlara yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği ileri sürülen açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı savunuldu.