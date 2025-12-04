Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail heyeti, Gazze'de kalan son İsrailli esir cesedinin teslimine ilişkin Mısır'da arabulucularla görüştü

İsrail heyetinin, Gazze'de kalan son İsrailli esirin cesedinin teslim sürecine ilişkin Mısır'da ateşkes anlaşmasının arabulucu ülkelerinin yetkilileriyle görüştüğü duyuruldu.

Burak Dağ  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İsrail heyeti, Gazze'de kalan son İsrailli esir cesedinin teslimine ilişkin Mısır'da arabulucularla görüştü Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea/AA

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail heyetinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı üzerine sabah saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirildi.

Görüşmelerin sonunda tarafların İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin derhal teslim edilmesini sağlayacak çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch liderliğindeki İsrail heyetinde İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve dış istihbarat servisi Mossad'dan yetkililerin yer aldığı kaydedildi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin 3 Aralık'ta Taylandlı esir Sudthisak Rinthalak'ın cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla İsrail'e teslim etmesinin ardından Gazze Şeridi'nde sadece bir İsrailli esirin cenazesi kaldı.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 28 esir cesedinden 27'sini İsrail'e teslim etti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

