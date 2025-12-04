Dolar
Dünya

İzlanda'da Gazze'ye grafitili destek

İzlanda'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek için eski cezaevinin duvarına çizilen grafiti, görenlerin dikkatini çekiyor.

Recep Bilek  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İzlanda'da Gazze'ye grafitili destek Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Reykjavik

İzlanda'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek için eski cezaevinin duvarına çizilen grafiti, görenlerin dikkatini çekiyor.

Başkent Reykjavik'teki Vegamotastigu Caddesi'nde yer alan tarihi cezaevinin arka tarafında bulunan duvara bir süre önce Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı ve kalplerle çeşitli grafitiler resmedildi.

Duvarın büyük bir bölümünde el yazısıyla yazılmış "Özgür Filistin" anlamına gelen İzlandaca "Frjals Palestina" ifadesi yer alıyor. Yazının yanında ise Filistin bayrağı bulunuyor.

Bayrağın sağında Filistin'e destek amacıyla çizilmiş kırmızı kalp içinde bir annenin çocuğa sarılmış resmi bulunuyor. Kalbin etrafında ise İngilizce ve İzlandaca "hemen ateşkes şimdi" yazıyor.

Duvarın bir bölümünde "press" yazan basın yeleği resmi ile İsrail tarafından öldürülen gazetecilere dikkat çekilirken, etrafında ise "Sadece gerçeği gizlemek isteyenler gazetecileri hedef alır ve öldürür." ifadelerine yer veriliyor.

Filistin'de ulusal bir direniş sembolü olan karpuz da duvara resmedilenler arasında. Karpuzun resmindeki çekirdeklerde Gazze'de hayatını kaybeden bazı kişilerin isimleri yazıyor.

İzlanda'da yaşayan Türk akademisyen ve gazeteci Uraz Kaspar, AA muhabirine, İzlanda topluluğu içerisinde, üniversite öğrencilerinde, sivil toplum ve akademik alanda, politikada Filistin'deki yaşanan soykırıma karşı çok büyük bir hassasiyet olduğunu söyledi.

Çok sayıda kişi ve öğrencinin katılımıyla Filistin lehine ve İsrail aleyhine yapılan çok büyük eylemler ve protestoların gerçekleştirildiğini belirten Kaspar, "Hemen arkadaki görselin yan tarafında İsrail'de katledilen gazetecilerle ilgili ve onun yanında da bir karpuzun içerisindeki çekirdeklerde Filistin'de hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yer aldığı bir görseli görebilirsiniz. İzlanda bu konuda gerçekten toplumsal hassasiyeti ve bilinci çok yüksek bir ülke." dedi.

Kaspar, grafitinin yapıldığı alanın Reykjavik'in en işlek caddelerinden biri olduğunu ifade etti.

