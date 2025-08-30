Dolar
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Yemen'deki Husiler, kurdukları hükümetin başbakanı ile bazı bakanların İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı

Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamdi Yıldız, Yakoota Al Ahmad  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Yemen'deki Husiler, kurdukları hükümetin başbakanı ile bazı bakanların İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı Fotoğraf: Arşiv/AA

Yemen

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail saldırısında öldürülen Başbakan Rehavi ve bazı bakanların, yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Husiler ayrıca, Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

İlgili konular
UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor

Avrupa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

