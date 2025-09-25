Dolar
Dünya

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yarın yeniden açılacak

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nın cuma günü yeniden açılacağı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Gülşen Topçu  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yarın yeniden açılacak

Ramallah

Filistin yönetimine bağlı Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, yaptığı yazılı açıklamada, Kerame Sınır Kapısı'nın çift taraflı olarak yarın yeniden açılacağını belirtti.

Muhenna, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sınır kapısı konusundaki tutumunu neden değiştirdiğine ilişkin bilgi vermedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olan Ürdün ile Batı Şeria arasındaki sınır kapısı Filistin tarafından "Kerame Sınır Kapısı", İsrail tarafından "Allenby Köprüsü", Ürdün tarafından ise "Kral Hüseyin Köprüsü" olarak adlandırılıyor.

Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde 18 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askeri ölmüştü.

Saldırının ardından sınır kapısı geçişlere kapatılmış, daha sonra tekrar açılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Eylül itibarıyla Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü ikinci bir emre kadar kapatma talimatı vermişti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bu talimatını çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.

