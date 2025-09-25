Dolar
41.47
Euro
48.81
Altın
3,750.18
ETH/USDT
4,005.80
BTC/USDT
111,515.00
BIST 100
11,375.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

Almanya'nın, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetimine kısmi silah ihracatı yasağı getirmesinin ardından İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

Köln

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 8 Ağustos'ta, İsrail'e yapılan silah ihracatına yönelik getirdiği kısıtlamanın ardından hiçbir teslimatın onaylanmadığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalefet partisi olan Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine yanıt olarak, Merz'in kararını açıkladığı 8 Ağustos ile 12 Eylül arasında silah ihracatına yönelik "hiçbir onay" verilmediğini açıkladığı belirtildi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Thomas Steffen tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin bu tür kararları "ilgili konu çerçevesinde, dış ve güvenlik politikası hususlarını ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, dikkatli bir incelemeden sonra" aldığı belirtildi.

Son gelişmelere rağmen, Alman hükümeti önceki aylarda onaylanmış silah ve teçhizat teslimatını durdurma taahhüdünde bulunmadı. Filistin yanlısı gruplar ve muhalif milletvekilleri ise İsrail'e silah ihracatının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis'teki Savunma İşleri Sözcüsü Ulrich Thoden ise son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "Siyasi açıdan gerekli olan, İsrail'e tüm silah ihracatının, onaylanmış olanlar da dahil olmak üzere tamamen durdurulması ve Almanya ile İsrail arasındaki yakın silah iş birliğinin sona erdirilmesi olacaktır." dedi.

Thoden, "Aksi takdirde, Alman hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında Filistinli sivil halka karşı işlediği suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu
"Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı
Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı
Bakan Uraloğlu: Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık
AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'de Gazze’de çektikleri fotoğrafları göstermesinden gurur duydu

Benzer haberler

Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'de Gazze’de çektikleri fotoğrafları göstermesinden gurur duydu

FIFA Başkanı Infantino: Gazze dahil birçok ülkede annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 170'ten fazla hava saldırısı düzenledi

Suriye'nin güneyinde tarım, kuraklık ve savaşın gölgesinde can çekişiyor

Suriye'nin güneyinde tarım, kuraklık ve savaşın gölgesinde can çekişiyor
Uzmanlara göre ABD'li temsilci Barrack’ın sözleri, İsrail’in Lübnan’a yeni saldırı niyetini gösteriyor

Uzmanlara göre ABD'li temsilci Barrack’ın sözleri, İsrail’in Lübnan’a yeni saldırı niyetini gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet