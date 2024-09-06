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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türk vatandaşı Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki: Zalimleri lanetliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türk vatandaşı Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki: Zalimleri lanetliyoruz

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Filistin'in Nablus kentinde, İsrail güçleri tarafından sivillere gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti ancak İsrail devlet terörü geride kalan sürede dünyanın suskunluğundan aldığı cesaretle bugün tıpkı Rachel'i katlettiği gibi Ayşenur'u da katletti. Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz. Bu barbarlık da gösteriyor ki tüm dünya siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı yekvücut olmak durumundadır. Netanyahu ve çetesi için sivil, genç, çocuk ayrımı yoktur, Filistinli ya da başka bir milletten olmanızın da önemi yoktur. Bunlar için kendileri ve öldürülebilir diğer insanlar vardır. Dünya bu vahşeti bir an önce durdurmak ve bu katillerin işledikleri insanlık suçlarını en ağır şekilde cezalandırmak zorundadır."


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