Siyasilerden Kurban Bayramı mesajları
Birçok siyasi isim, Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya 'Amin' demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz.
Bayram sevincimize Filistin'de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur, özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurban Bayramının, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel hali olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır. Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim, lütfen dikkatli olun, trafik kurallarına harfiyen uyun, sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun. Kurban Bayramımız aziz milletimize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan tüm kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."
Adalet Bakanı Tunç'tan Kurban Bayramı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bayramların paylaşma, yardımlaşma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.