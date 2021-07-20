Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Emine Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında "Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayramlar, manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip, yeni başlangıçlar yapma vesilesidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 20, 2021
Kurban ile, Allah’a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum. #KurbanBayramı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip yeni başlangıçlar yapma vesilesidir. Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." açıklamalarına yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.