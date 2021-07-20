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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında "Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 20.07.2021
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramlar manevi dünyamızın engin denizleridir. Hissettirdikleri, kulluk bilincimizi tazeleyip yeni başlangıçlar yapma vesilesidir. Kurban ile Allah'a en çok yakınlaştığımız bu mübarek bayramın, insanlık ailesinin dayanışmasını çoğaltmasını diliyorum." açıklamalarına yer verdi.

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