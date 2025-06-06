TDV bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Ankara
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 35 bin hissesinin etini 1 milyon kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.
Bu ülkeye giden vakıf gönüllüleri, başkent Vagadugu'ya bağlı Ulmigo'da bayram namazını kıldıktan sonra kurbanların kesileceği alanlarda incelemeler yaptı.
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Gönüllüler, bunun ardından 19 bölgede kurban kesim çalışmalarına başladı.
Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin bu yıl toplam 80 ülkede vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.
Burkina Faso'nun farklı bölgelerinde kurban keseceklerini dile getiren Kara, "Burkina Faso'da Türkiye'deki hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği 5 bin büyükbaş hayvanı yani 35 bin hisseyi Kurban Bayramı günleri içerisinde kesip yaklaşık 1 milyon Burkina Fasolu kardeşimize dağıtacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 19 ayrı bölgede 34 kişilik bir ekiple vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurbanlarını güzel şartlarda kesip dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.
Kara, vakfın bunun yanı sıra Burkina Faso'da su kuyusu açtığını, öğrenim bursları verdiğini belirterek, bu hizmetleri artırmak istediklerini kaydetti.
Tüm hayırseverlerin bayramını tebrik eden Kara, "Emanetlerinin emin ellerde olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.
TDV ekipleri, Togo'da kurban eti dağıtımına başladı
TDV tarafından Batı Afrika ülkesi Togo'da, Türkiye'den bağış yoluyla 2 bin 100 kurban kesimine başlandı.
Veteriner hekim ve TDV yetkililerinin gözetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun kesilen kurbanların etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtılıyor.
Türkiye ile Togo arasında gönül köprüsünün de göstergesi olan kurban yardımları, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine her yıl düzenli ulaştırılıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramı'nda Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı
TDV heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Moritanya'daki hazırlıklarını tamamladı.
TDV, Kurban Bayramı kapsamında Bragna, Nuakşot, Hodh Echargul ve Havz-ı Şarki bölgesinde 22 görevli ve gönüllüyle kurban kesim organizasyonu gerçekleştirecek.
Başkent Nuakşot'ta bir araya gelen ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak görev yapacakları bölgelere uğurlandı.
TDV Moritanya kurban organizasyonu sorumlusu Mustafa Karadavut, AA muhabirine, 22 kişilik gönüllü ve görevli ekiple Moritanya'ya vekaletle kurban programını gerçekleştirmeye geldiklerini söyledi.
Moritanya'da 4 bölgede 10 kesim noktasında yaklaşık 19 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Karadavut, "Hazırlık döneminde meşakkatli bir süreç geçti. Yaklaşık 1-2 ay öncesinde öncü ekiplerimiz gelerek kurban satış alanlarında sahada araştırma yaptı." dedi.
Kurban kesim alanlarının da hassasiyetle belirlendiğini vurgulayan Karadavut, şunları kaydetti:
"Bölgelerin seçimi noktasında da buradaki partnerlerimizle işbirliği yapılmış olup yerler tespit edildi. Ekiplerimiz sonrasında kurban pazarlarına giderek kesim faaliyetlerini hızlı bir şekilde icra edecek. Bu yıl ilk kez veteriner eşliğinde kurbanlıklarımız kontrolden geçirildi. Moritanya'da 4 bölgede 10 kesim noktasında vekaletle kurban kesimi organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Başkentten 16 saat süren mesafedeki bölgelere bile ekipler gönderdik."
Moritanya'nın en ücra köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını belirten Karadavut, "Umarım bu faaliyetlerimiz artarak devam eder. Vakfımıza teveccüh gösterip bağış yapan hayırseverlerimizin bağışlarını Allah kabul etsin." diye konuştu.
Türk hayırseverlerin kurbanları, TDV organizasyonuyla Mali'de kesilmeye başladı
"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Mali'nin çeşitli bölgelerine dağıldı. Bayram namazının ardından kesimlere başlayan görevliler, Gao, Timbuktu, Segou, Sikasso, Koulikoro, Kati, Nioro, Baroueli ve Bamako'da kesim ve dağım yapacak.
Bu kapsamda kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Tüm bu aşamalarda, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.
TDV Vekaletle Kurban Kesimi Mali Koordinatörü Ergin Erdal, bu yıl Mali'de şartların geçen yıllara göre zorlaştığına işaret ederek, "Yaklaşık 41 bin hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak. Bu sayının artmasını da bekliyoruz. Bayramda 3 gün boyunca kesim süreçlerini programladık. Bugün 'Bismillah' diyerek ilk kurbanları kesmeye başladık. İnşallah sorunsuz şekilde vatandaşlarımızın emanetlerini yerine teslim edeceğiz." diye konuştu.
Hem ülkedeki sorunlar hem sıcak hava işlerini zorlaştırsa da milletin güvenerek kendilerine verdiği emaneti sorunsuz bir şekilde yerine getireceklerini belirten Erdal, "Video çekimlerini önemsiyoruz. İnşallah vekalet veren tüm vatandaşlarımız kendi isminin okunduğu kurbanlığın videosunu izleyebilecek. İslami usullere uygun olarak seçilen ve kesilen kurbanları önceden belirlediğimiz yerlerde dağıtacağız. Mali'nin en ücra noktalarına kadar kurbanlıkları ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.
Savaştan etkilenen Segou'da kurban kesim işlemlerini gerçekleştiren TDV gönüllüsü ve Karakeçili İlçe Müftüsü Muhammed Key, "Vatandaşlarımızın vekaletleri doğrultusunda Mali'de kurban kesim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden İslami usullere uygun olarak belirlenen kurbanlıkların kesimine başladık. Bu bölgede şimdilik 700 büyükbaş kesimi yapacağız." ifadesini kullandı.
Bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar için çok üzüldüğünü dile getiren Key, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlar, bir yandan açlık ve yoksullukla mücadele ederken diğer yandan iç karışıklıktan sıkıntılar çekiyor. Hayırsever vatandaşlarımızın kurban vecibelerini yerine getirmeye aracılık etmekten, burada yaşam mücadelesi veren insanlara bir nebze olsun katkı sağlamaktan ve sofralarına umut taşıdığımdan dolayı çok mutluyum. Bizlere bu fırsatı veren devletimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza ve yüce gönüllü milletimize şükranlarımı sunuyorum."
Sikasso'daki kesimlerde görev alan Halil Duman ise bölgede yoksulluğun had safhada olduğunu belirterek, "TDV'nin daha önce de organizasyonlarına katıldım. İnsanların yaşadığı bu zorlu hayatlardan ibret almak gerekiyor. Buradaki insanlar ciddi anlamda insani yardıma muhtaçlar. Umarım kısa sürede bu durumdan kurtulacakları bir düzen inşa edilir." şeklinde konuştu.
TDV, Van'da 6 bin 825 hisse kurbanlığın kesimine başladı
Türkiye Diyanet Vakfının organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 6 bin 825 hisse kapsamında 975 büyükbaş hayvanın kesimine başlandı.
TDV görevlileri, "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Van'daki hazırlıklarını tamamladı.
Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından belirlenen tesislerde hayvanların kesim işlemlerine başlandı.
Hijyen koşulları dikkate alınarak yapılan kesimlerin ardından 6 bin 825 hisse kurban eti, görevliler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine, ülkede 8 noktada kurban kesimi yaptıklarını söyledi.
Balkan, şunları kaydetti:
"Van'da 3 ayrı noktada 6 bin 825 hisse kurbanın kesimini gerçekleştireceğiz. Veteriner hekimimiz hayvanları kontrol ediyor. İslami şartlara uygun olup olmadıkları konusunda dün yapılan kontrollerden sonra bugün bir kez daha kontrollerini gerçekleştirdik. Son derece hassas ve titiz olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bağışlarını en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz."
Kurban kesimlerinin 2 gün süreceğini dile getiren Balkan, "Genel bağışta hisse sayısında 850 bini aşmış durumdayız, bağışlar devam ettiği için net bir sayı veremiyoruz. Bugün gelecek vekaletlerle birlikte sayımız netleşecek. Van'da ise keseceğimiz hayvan sayısını netleştirdik. Toplam 975 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştiriyoruz." dedi.