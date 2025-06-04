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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Ali Kemal Akan  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu

TBMM

Tatar, görüşmede, Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin TBMM ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Tatar ve Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayram tebriklerini de iletti.

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