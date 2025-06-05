TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevre bilincinin güçlendirilmesi için üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirecek, daha güzel bir dünya için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutlayarak, bu günlerin doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlılığın artmasına vesile olmasını diledi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ortak evimiz olan dünyayı koruma bilinciyle doğayla uyumlu, sürdürülebilir yaşam anlayışını benimseyerek hep birlikte gereken adımları atmalıyız. Bu anlayışla, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevre bilincinin güçlendirilmesi için üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirecek, daha güzel bir dünya için hassasiyetle ve büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz."
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5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve Çevre Haftası’nı kutluyor; doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 5, 2025
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu, bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ortak evimiz olan… pic.twitter.com/J4NMUbIc0Y