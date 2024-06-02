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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine grubu bulunmayan partilerle devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Gazi Nogay  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine grubu bulunmayan partilerle devam edecek

TBMM

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek. Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

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