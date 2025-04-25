TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreni için Vatikan'a gidecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'un yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Kurtulmuş, Vatikan'da düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek.
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