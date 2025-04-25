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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreni için Vatikan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.

Aykut Yılmaz  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze töreni için Vatikan'a gidecek

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'un yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Kurtulmuş, Vatikan'da düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek.

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