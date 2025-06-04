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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.

Aykut Yılmaz, Ali Kemal Akan  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

TBMM

TBMM Tören Salonu'ndaki bayramlaşma programında, Meclis'in çeşitli birimlerinde görev yapan personelin bayram tebriklerini kabul eden Kurtulmuş, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Kurtulmuş, Meclis çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

Bayramlaşma programına Meclis idari kadrosundan bazı yöneticiler ile personel temsilcileri de katıldı.

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