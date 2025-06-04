TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.
TBMM
TBMM Tören Salonu'ndaki bayramlaşma programında, Meclis'in çeşitli birimlerinde görev yapan personelin bayram tebriklerini kabul eden Kurtulmuş, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.
Kurtulmuş, Meclis çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.
Bayramlaşma programına Meclis idari kadrosundan bazı yöneticiler ile personel temsilcileri de katıldı.
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