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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Merve Yıldızalp  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantı saat 1,5 saat sürdü.

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