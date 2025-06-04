Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni düzenlemelerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "10. Yargı Paketi"ne ilişkin, "Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.
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Paketin kanunlaşma sürecinde emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine, milletvekillerine, Bakanlık yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:
10. Yargı Paketi ile kanunlaşan yeni düzenlemeler yürürlükte— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 4, 2025
“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî…
"Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.