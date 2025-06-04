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Politika

TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un seçildiğine dair karar Resmi Gazete'de

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un seçildiğine dair karar Resmi Gazete'de

Ankara

Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 3 Haziran 2025 tarihli 94'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

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