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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı.

Aykut Yılmaz  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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