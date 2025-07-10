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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Ali Kemal Akan  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti

TBMM

Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Butmir Kışlası'nda, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mahmut Sert tarafından karşılandı.

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Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Sert'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.

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