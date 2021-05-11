Siyasilerden İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarını "İsrail'in kendini savunma hakkı" diye değerlendirenlerin, çocuk katillerinin iş birlikçisi olduğunu ifade etti.
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in savaş uçaklarıyla çocukları öldürdüğünü belirtti.
İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Buna birileri “İsrail’in kendini savunma hakkı var” diyor. Kim bu zalim saldırganlığa “İsrail’in kendini savunma hakkı” diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir. pic.twitter.com/zHJD7bz5pC— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 11, 2021
Çelik, şunları kaydetti:
"Buna birileri 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor."
Kalın'dan ortak mücadele çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.
Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli. pic.twitter.com/2MmfEtutqu— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 11, 2021
İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.
Aksakal: BM acilen toplanmalı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İsrail'in saldırılarına ilişkin yayımladığı mesajında, "yayılmacı ve terörist İsrail devletinin masum insanları katletmeyi sürdürdüğünü" belirtti.
Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de dün "siyonist İsrail"in baskın ve saldırılarında dokuzu çocuk 20 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini hatırlatan Önder Aksakal, şunları kaydetti:
"Her fırsatta insan hakları konusunda Türkiye'ye çemkiren AB ülkeleri neredesiniz? Sözde 'Müslüman' Arap ülkeleri neredesiniz? Bu mezalim, bu soykırım durdurulmalıdır, BM acilen toplantıya çağırılmalıdır. Türkiye'ye düşen görev, hamaset beyanatları yapmak değil, İsrail'e derhal nota vermek ve ticari ilişkileri askıya almaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.