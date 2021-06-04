Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, dün Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un şehit olduğu belirtildi.
Akar, mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.