Euro
10.57
Dolar
8.72
BIST 100
1,428.67
Altın
1,871.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Ömer Olcay   | 04.06.2021
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, dün Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı

Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın babasını arayarak taziyelerini iletti
Azerbaycan ordusu Karabağ'daki savaşta 2 bin 900 şehit verdi

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki savaşta 2 bin 900 şehit verdi