İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye’ye dönen Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Politika

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı.

Diğer vatandaşların da kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceğini belirten Burhanettin Duran, "Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

