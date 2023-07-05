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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da katledilen 33 vatandaşı rahmetle anarken katliamı gerçekleştiren bölücü terör örgütünü lanetledi.

Orhan Onur Gemici  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz 1993'te bölücü terör örgütü tarafından Başbağlar'da 33 vatandaşımız katledildi. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü lanetleniyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, amansız mücadelemiz devam edecek."

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