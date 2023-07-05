İçişleri Bakanı Yerlikaya, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da katledilen 33 vatandaşı rahmetle anarken katliamı gerçekleştiren bölücü terör örgütünü lanetledi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
5 Temmuz 1993’te bölücü terör örgütü tarafından #Başbağlar’da 33 vatandaşımız katledildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2023
Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü lanetliyorum.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye… pic.twitter.com/VzzYjZHcXq
"5 Temmuz 1993'te bölücü terör örgütü tarafından Başbağlar'da 33 vatandaşımız katledildi. Katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı, değeri, inancı olmayan bölücü terör örgütünü lanetleniyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, amansız mücadelemiz devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.