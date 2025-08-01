Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı." ifadesini kullandı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı. Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı. Rabb'im, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları her türlü afetten korusun."
Yangınlarla mücadelede; Polisimizden AFAD ekiplerimize, Jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2025
Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı.
Rabbim,… pic.twitter.com/mGQzmP6TMG
Bakan Yerlikaya, ayrıca paylaşımında, polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüntülere de yer verdi.
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