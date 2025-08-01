Dolar
40.65
Euro
47.03
Altın
3,342.33
ETH/USDT
3,627.90
BTC/USDT
115,615.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı." ifadesini kullandı.

Fatih Gökbulut  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yangınlarla mücadelede, polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı. Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı. Rabb'im, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları her türlü afetten korusun."

Bakan Yerlikaya, ayrıca paylaşımında, polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği görüntülere de yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, NeXT Sosyal'e katıldı
Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Yaylada çöpleri toplayan iki kardeş "çevre müfettişi" oldu
Bakan Kurum: Bu ay içinde hak sahipliği çalışmaları biten Bilecik ve İzmir'de temelleri atacağız

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı

Bakan Yerlikaya: Orman yangınlarıyla mücadele herkes büyük bir özveriyle görev yaptı

Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak

Avrupa'nın yer yer yüksek sıcaklık ve yangınlarla mücadelesi sürüyor

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı
Bakan Yumaklı, sosyal medyada orman yangınlarına ilişkin dezenformasyonun devam ettiğini bildirdi

Bakan Yumaklı, sosyal medyada orman yangınlarına ilişkin dezenformasyonun devam ettiğini bildirdi
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi 31 Ekim'e uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi 31 Ekim'e uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet