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Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 aracın denetlendiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Lütfen trafik kurallarına uyalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." uyarısında bulundu.

25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 845 bin 632 aracın denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığı tespit edildi. Bu sürücülerden, hız sınırına uymayan sürücü oranı yüzde 24, periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı yüzde 5,6, emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı yüzde 5, sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı yüzde 3,2, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı yüzde 1,5 ve ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı yüzde 0,002."

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