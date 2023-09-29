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Politika

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısında ölenlere başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki camiye yapılan terör saldırısında ölenlere başsağlığı diledi.

Gökhan Çeliker  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısında ölenlere başsağlığı mesajı

Ankara

Bakanlık, Pakistan'daki bir camiye yapılan terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki bir camide Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen saldırıda, 50’nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan hükûmetinin ve halkının acısının paylaşıldığının altı çizilen açıklamada, "Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyor; saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın huzurunu, istikrarını ve esenliğini hedef alan bu menfur terör saldırısı karşısında, Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha belirtmek istiyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

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