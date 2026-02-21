Dolar
Dünya

Pakistan'da çıkan çatışmada 5 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 5 militanın etkisiz hale getirildiği, 2 askerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Damla Delialioğlu  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Pakistan'da çıkan çatışmada 5 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker öldü

Ankara

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine ait konvoyun, Hindistan destekli olduğu belirtilen militanlar tarafından hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesine istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda 5 militanın etkisiz hale getirildiği, 2 Pakistan askerinin ise çıkan çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

