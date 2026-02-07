Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,046.00
BTC/USDT
69,151.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Dünya

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) tarafından, başkent İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini belirten yetkililer, bazı yaralıların ise durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Gazeteye konuşan kaynaklar ise ön soruşturma sonucunda şüphelinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Associated Press’in (AP) haberinde ise söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir grubun üstlendiği ifadesi yer aldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybettiği ve 169 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi
Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı
MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat yadigarı 15 cami yeniden ibadete açıldı

Şanlıurfa'da depremde hasar gören ecdat yadigarı 15 cami yeniden ibadete açıldı
Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama hasara yol açtı

Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama hasara yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet