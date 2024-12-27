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Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Tuğba Altun  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli bir bakanın (Ben-Gvir) Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası topluma, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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