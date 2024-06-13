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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Davkova'nın zirve marjında Üsküp'te bir araya geldiği belirtildi.

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