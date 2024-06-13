Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Üsküp’te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya geldi. 🇹🇷🇲🇰 pic.twitter.com/WWbiINGEXU— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 13, 2024
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Davkova'nın zirve marjında Üsküp'te bir araya geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.