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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir

Kemal Karadağ  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

TBMM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda yaptığı konuşmada, "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Fidan, "Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir." diye konuştu.

Hakan Fidan, "Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

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