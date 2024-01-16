Dışişleri Bakanı Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir
TBMM
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda yaptığı konuşmada, "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.
Fidan, "Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir." diye konuştu.
Hakan Fidan, "Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
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