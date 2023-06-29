Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.