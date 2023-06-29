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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.

Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.

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