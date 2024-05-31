Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Başbakanı Kurti ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kosova Başbakanı Kurti ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.
Bakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara’da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.