logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da görüştü Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile başkentte görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
