Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile başkentte görüştü.
