Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kahire'deki Türk iş insanlarıyla buluştuğunu belirtti.
Bakanımız @HakanFidan, resmi temaslar için #Mısır'a yaptığı ziyaret çerçevesinde #Kahire'de iş insanlarımızla biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 13, 2023
Bakanımız, vatandaşlarımıza ve yurt dışındaki girişimlerine desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etti. pic.twitter.com/tiu1zACQsL
Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.