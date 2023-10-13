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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kahire'deki Türk iş insanlarıyla buluştuğunu belirtti.

Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

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