Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,881.90
BTC/USDT
29,410.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için RAMS Park'ta taraftara açık toplu imza töreni düzenliyor
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.

Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyon kampanyaları"na ilişkin paylaşım
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çiğdemtepe Mahallesi sakinleri, 15 yıllık konut sorununun çözümünü istiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Güney Kore ile her alanda atacağımız adımları bütüncül şekilde ortaya koyduk

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadına polis izin vermedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet