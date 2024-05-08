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Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor. Refah kentindeki son duruma ilişkin sınıra yakın bir bölgeden yayındayız.
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Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü
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