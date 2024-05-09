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Gündem, Savunma sanayisi

AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildiğini ve denizaltılara teslimatına başlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı. AKYA torpidosu, TCG PREVEZE denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."

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