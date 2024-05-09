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İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, iniş takımlarındaki arızadan dolayı gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağı nedeniyle kapalı olan pistin yeniden uçuşlara açıldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı

İstanbul

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, pistin uçuşlara başladığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bilgen, "Dün 16R pistimize gövde üzeri acil iniş yapan kargo uçağı, tüm paydaşlarımızın koordinasyonu ve ekiplerimizin özverili çalışması sayesinde pistten başarılı şekilde kaldırılarak güvenli pozisyona alındı. Başarılı operasyonumuz sonrası pistimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyor, yolcularımıza emniyetli ve konforlu uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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