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İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.

Gökhan Yılmaz, Mustafa Çalkaya  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

Bakan Uraloğlu: "Ekiplerimiz organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını, pistin, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ön iniş takımlarının açılmaması sonucu İstanbul Havalimanı pistine gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırılması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz, pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler."

​​​​​​​Bakan Uraloğlu, olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden görevlileri kutlayarak, "Kargo uçağının personeline ve İstanbul Havalimanı çalışanlarımıza yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, her türlü kaza ve beladan ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

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