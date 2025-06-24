Katar uçakları hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi
Katar'ın hava sahasını kapatma kararının ardından ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Katar Havayollarına (Qatar Airways) ait 10 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan bu ülkenin hava yolu şirketine ait 10 uçak gece saatlerinde havalimanına ulaştı.
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İstanbul Havalimanı'nın çeşitli bölgelerinde park pozisyonunda bekleyen uçaklara, yakıt takviyesi ve ikram hizmetleri verildi.
Katar'da hava sahasının yeniden açılması kararı sonrası uçaklar başkent Doha'ya hareket etti.
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