AK Parti Sözcüsü Çelik: (Leman dergisindeki karikatür) Bize göre bu, doğrudan İslam düşmanlığı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Leman dergisindeki karikatür) Bize göre bu, doğrudan İslam düşmanlığı, Hz. Musa'ya düşmanlık, Peygamber Efendimize saygısızlık yapan bir nefret suçu." dedi.
Ankara
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