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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
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AK Parti Sözcüsü Çelik: (Leman dergisindeki karikatür) Bize göre bu, doğrudan İslam düşmanlığı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Leman dergisindeki karikatür) Bize göre bu, doğrudan İslam düşmanlığı, Hz. Musa'ya düşmanlık, Peygamber Efendimize saygısızlık yapan bir nefret suçu." dedi.

Serdar Açıl  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Leman dergisindeki karikatür) Bize göre bu, doğrudan İslam düşmanlığı

Ankara

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